Vehículo atrapado en inundaciones en Totonicapán

May 3, 2026 | Actualidad , Clima , Portada , Región , Sucesos |

Por Diana Batz |

Este domingo un vehículo queda atrapado en las inundaciones en la entrada al sector de Tres Coronas, cabecera departamental de Totonicapán, la cual fue causada por las intensas lluvias.

La acumulación de agua alcanza niveles críticos, porque un vehículo queda atrapado por la corriente en la zona de acceso principal al sector.

​Ante la magnitud de la situación, el cuerpo de bomberos se ha desplazado, de manera inmediata, hacia este y otros puntos estratégicos para verificar los daños y brindar asistencia en los diversos sectores donde se reportan inundaciones.

Recomiendan a la población evitar la zona y buscar rutas alternas.