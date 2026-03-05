Tragedia laboral en Zona 14: Deslizamiento de tierra deja un fallecido y un herido

Mar 4, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Sucesos |

Con información de Fernando Castellanos.



El incidente ocurrió en una obra en construcción ubicada en la Avenida Las Américas de ciudad de Guatemala. Bomberos Municipales trabajaron en el rescate de varias personas que quedaron soterradas tras el colapso de un talud.

Una jornada de trabajo terminó en tragedia este miércoles en la zona 14 capitalina. Un deslizamiento de tierra en una construcción ubicada en la Avenida Las Américas y 11 calle sepultó a varios obreros, provocando una intensa movilización de los cuerpos de socorro.

Tras varias maniobras de rescate y estabilización del terreno, los Bomberos Municipales confirmaron el hallazgo de un trabajador sin signos vitales. Hasta el momento, la identidad de la víctima no ha sido revelada, a la espera de la llegada de los fiscales del Ministerio Público (MP).

Una víctima mortal: Localizada bajo los escombros y tierra tras el deslizamiento.

Un herido trasladado: Un trabajador fue rescatado con vida y trasladado de urgencia a la emergencia de Traumatología del IGSS 7-19, donde su estado de salud es reservado.

Evaluación en el lugar: Otros trabajadores recibieron atención por crisis nerviosa tras el incidente.



El área permanece acordonada debido a la inestabilidad del suelo. Elementos de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) reportan complicaciones en la circulación sobre la Avenida Las Américas, ya que las unidades de emergencia ocupan parte de la vía para facilitar las labores de recuperación.

Se espera que en las próximas horas las autoridades de inspección laboral verifiquen si la obra contaba con las medidas de seguridad y los muros de contención necesarios para prevenir este tipo de accidentes.