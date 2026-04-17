Tragedia en ruta a Quiché: Microbús cae a barranco y mueren tres personas

Abr 17, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Sucesos |

Por Fernando Castellanos |

Una madrugada de luto se vivió este viernes en la ruta que conecta Tecpán con Santo Tomás Chiché, Quiché, tras un grave accidente de tránsito que cobró la vida de tres personas. Un microbús de transporte colectivo, que transportaba a 12 pasajeros, se precipitó al fondo de un barranco de unos 75 metros de profundidad.

El rescate: Una operación de alta complejidad

Debido a la profundidad del abismo y lo escarpado del terreno, fue necesaria la movilización coordinada de las estaciones de bomberos 3, 16 44, 49 y 57 provenientes de Santo Tomás Chiché, Santa Cruz del Quiché, Chichicastenango, San Pedro Jocopilas y Tecpán, Chimaltenango.

Tras cinco horas de intensas labores utilizando equipo de rescate vertical y camillas especiales, los socorristas lograron estabilizar a nueve personas. Los heridos presentan múltiples traumas y fueron ingresados de urgencia al Hospital Regional de Quiché.

Saldo de la tragedia

El impacto de la caída resultó fatal para tres ocupantes del vehículo, cuyos cuerpos quedaron entre los hierros retorcidos en el fondo del barranco.

➡️ Fallecidos: 3 personas (identidad pendiente de confirmar por el Ministerio Público).

➡️ Heridos: 9 trasladados en estado delicado.

➡️ Causa bajo investigación: El conductor perdió el control en una zona de curvas pronunciadas.

Situación actual en la ruta

Las autoridades han coordinado con el Ministerio Público (MP) para el levantamiento de los cuerpos y el peritaje correspondiente. El tráfico en el kilómetro 125 podría verse afectado, de manera intermitente, mientras se realizan las labores para la extracción del vehículo con grúas especiales.

Se recomienda a los conductores que transitan por esta vía extremar precauciones, especialmente, durante la madrugada, debido a la humedad en la cinta asfáltica y la falta de visibilidad en ciertos tramos.