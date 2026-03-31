Tragedia en ruta a El Salvador: Bus extraurbano vuelca en el kilómetro 40 dejando 18 heridos

Mar 31, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Sucesos |

Por Fernando Castellanos |

Un masivo despliegue de siete compañías de Bomberos Voluntarios fue necesario para rescatar a los pasajeros atrapados entre los hierros.

El paso hacia el Oriente se encuentra severamente afectado, mientras cuerpos de socorro trasladan a los lesionados a tres hospitales distintos.

La mañana de este Martes Santo se tornó caótica en la ruta a El Salvador.

Un autobús del transporte extraurbano volcó violentamente a la altura del kilómetro 40, provocando una emergencia de grandes proporciones que movilizó a unidades de socorro de diversos sectores del país para rescatar a decenas de pasajeros que quedaron atrapados en la estructura del vehículo.

Operativo de rescate masivo

Ante la magnitud del siniestro, se activó un protocolo de respuesta coordinado por los Bomberos Voluntarios, quienes movilizaron ambulancias y equipo de rescate de las compañías 69, 127, 54, 10, 88, 62 y la Estación Central.

Los paramédicos trabajaron intensamente en la cinta asfáltica para brindar atención prehospitalaria a un aproximado de 18 personas, quienes presentaban múltiples traumas y lesiones de consideración. Tras ser estabilizados en el lugar, los heridos fueron trasladados de urgencia hacia los siguientes centros asistenciales:

➡️ Hospital Roosevelt (Ciudad de Guatemala)

➡️ Hospital General San Juan de Dios (Ciudad de Guatemala)

➡️ Hospital Regional de Cuilapa (Santa Rosa)

Situación del tráfico y vialidad

El percance ha generado un congestionamiento vehicular severo que afecta ambos sentidos de la vía, debido a que la unidad colectiva quedó obstruyendo varios carriles principales.

Resguardo: Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y brigadas de PROVIAL se encuentran en el punto coordinando el paso y asegurando el área para el peritaje correspondiente.

Recomendación: Se insta a los conductores que viajan hacia el oriente a ceder el paso a las ambulancias que aún realizan traslados y a buscar rutas alternas si es posible, ya que las labores de retiro del bus mediante grúas tomarán varias horas.

Causas bajo investigación

Aunque las causas del vuelco aún no han sido establecidas oficialmente, testigos en el lugar sugieren una posible falla en el sistema de frenos o exceso de velocidad, factores que las autoridades de tránsito ya se encuentran analizando.