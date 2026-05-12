Tragedia en la ruta a Coatepeque: Dos fallecidos y cuatro heridos en fuerte colisión

May 12, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Sucesos , Tránsito |

Con información de Antonio de León.

RETALHULEU – Un fatal accidente de tránsito se registró en el kilómetro 203 de la ruta que conduce de Coatepeque hacia Retalhuleu, específicamente antes de llegar al puente Carmen de Mirón.

El percance dejó como saldo trágico a dos personas fallecidas, un hombre y una mujer, quienes perdieron la vida de forma instantánea debido a la gravedad del impacto.

Las víctimas viajaban a bordo de un picop marca Isuzu D-Max con dirección al sur cuando, por causas que aún se establecen, colisionaron violentamente contra la parte trasera de una plataforma que se encontraba estacionada a la orilla de la carretera.

La cabina del vehículo liviano quedó prácticamente destruida tras el choque, lo que dificultó las labores de rescate por parte de los cuerpos de socorro.

Además de las víctimas mortales, el accidente dejó a cuatro personas heridas, dos hombres y dos mujeres, quienes recibieron los primeros auxilios en el lugar y fueron trasladados de urgencia hacia un centro asistencial cercano.

Hasta el momento, su estado de salud es reservado y las autoridades trabajan en la identificación de todos los involucrados en este siniestro vial.

Escena bajo investigación

Elementos de la Policía Nacional Civil y peritos del Ministerio Público se presentaron al sector para procesar la escena y coordinar el levantamiento de los cuerpos.

El tránsito en el área se vio afectado durante varias horas mientras se realizaban las diligencias correspondientes y se retiraban los vehículos para despejar la importante vía.

Se recomienda a los conductores que transitan por este tramo entre Coatepeque y Retalhuleu mantener la precaución, debido a la constante presencia de transporte pesado estacionado en las bermas y la poca iluminación en ciertos puntos de la ruta.