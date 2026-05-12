Localizan cadáver calcinado en el mirador de la cumbre de Olintepeque

May 12, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Región , Sucesos , Xela |

Con información de Rubén Jocol.

QUETZALTENANGO – Durante la noche del lunes, un macabro hallazgo estremeció a los vecinos del municipio de Olintepeque. En el sector conocido como «El Mirador», ubicado en el área de la cumbre, fue localizado el cuerpo de una persona completamente calcinado.

El reporte inicial movilizó a las fuerzas de seguridad y al Ministerio Público, quienes acordonaron el área de inmediato para preservar las evidencias en la escena del crimen.

Peritos del Ministerio Público finalizaron las diligencias de levantamiento del cadáver durante la madrugada. Debido al estado en el que se encontraba el cuerpo, no fue posible determinar el género ni la edad de la víctima en el lugar, por lo que fue trasladado como «XX» hacia la morgue del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

Los médicos forenses realizarán los exámenes correspondientes para establecer la identidad de la persona y las causas exactas del fallecimiento.

Investigación en curso

Este hecho ha generado alarma en la población local, ya que el sector del mirador es un punto de tránsito constante.

Las autoridades ya realizan las primeras investigaciones para determinar si la víctima fue asesinada en el lugar o si el sitio únicamente fue utilizado para abandonar el cuerpo.

Se espera que en las próximas horas, tras los análisis científicos del Inacif, se obtengan más detalles que permitan avanzar en la identificación y dar con los responsables de este hecho violento en el departamento de Quetzaltenango.