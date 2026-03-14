Tragedia en la Autopista Palín-Escuintla: Múltiple colisión deja al menos cuatro fallecidos y cierre total hacia el Norte.

Mar 14, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Sucesos |

Con información de Fernando Castellanos |

El percance ocurrió entre los kilómetros 54 de la ruta, involucrando a seis vehículos, incluyendo transporte pesado. El paso hacia la Ciudad Capital está completamente bloqueado.

Una escena devastadora se registró este sábado en la Autopista Palín-Escuintla, donde una múltiple colisión de grandes proporciones ha dejado un saldo preliminar de cuatro personas fallecidas y un número aún no determinado de heridos de gravedad.

Cuerpos de socorro que acudieron a la emergencia informaron que el impacto involucró a seis vehículos: dos tráileres, dos camiones, un picop y una motocicleta. La magnitud del choque provocó que los automotores quedaran destruidos sobre la cinta asfáltica, dificultando las labores de rescate.

Víctimas y traslados.

Bomberos Voluntarios y Municipales Departamentales trabajan intensamente en el lugar.

Fallecidos: Se reportan cuatro víctimas mortales en el sitio del accidente. Los rescatistas han tenido que utilizar equipo hidráulico («quijada de la vida») para intentar recuperar los cuerpos entre los hierros retorcidos.

Heridos: Varias personas fueron estabilizadas y trasladadas de urgencia hacia los hospitales más cercanos en la cabecera de Escuintla y Amatitlán.

Bloqueo total y rutas alternas

El accidente ha paralizado por completo la movilidad en el sector:

Cierre de carriles: Los dos carriles de ascenso que conducen hacia la Ciudad Capital se encuentran totalmente bloqueados por los restos de los vehículos y la carga esparcida.

Caos vehicular: Se reportan filas de varios kilómetros. Muchos conductores han comenzado a realizar maniobras de retorno en busca de vías alternas.

Vía sugerida: Se recomienda a quienes viajan desde el sur utilizar la Ruta Nacional 14 (RN-14) o la antigua carretera de Palín para evitar el área del siniestro.

Investigación en curso

Agentes de la Policía Nacional Civil y brigadas de Provial resguardan la escena mientras se espera el arribo del Ministerio Público para las diligencias de rigor. La hipótesis preliminar apunta a una posible falla en el sistema de frenos de una de las unidades de transporte pesado, aunque las autoridades aún deben peritar el área.

Se insta a los conductores a extremar las precauciones, ya que el asfalto puede presentar restos de aceite y combustible, aumentando el riesgo de nuevos incidentes.