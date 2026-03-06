Trabajos eléctricos provocarán suspensión de energía y agua en Xela este domingo

Mar 5, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Sucesos , Xela |

La Empresa Eléctrica Municipal de Quetzaltenango (EEMQ) informó que este domingo se realizará una interrupción temporal del servicio de energía eléctrica en algunos sectores de la ciudad, debido a trabajos de construcción y mantenimiento en la red.

De acuerdo con la información, las labores corresponden a la construcción del ramal Xela IX y trabajos eléctricos en la avenida Las Américas, zona 3, lo que hará necesario suspender el suministro en el ramal Xela I.

La suspensión del servicio eléctrico está programada de 5:00 a 17:00 horas, lo que afectará sectores de las zonas 1 y 3 de Quetzaltenango.

Como consecuencia de estos trabajos, algunos pozos de agua también quedarán fuera de funcionamiento temporalmente, por lo que la Empresa Municipal Aguas de Xelajú (EMAX) advirtió que podría registrarse interrupción en el servicio de agua potable durante ese mismo período.

Las autoridades recomiendan a la población tomar las precauciones necesarias mientras se realizan las labores técnicas.