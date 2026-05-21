Capturan a nicaragüense en operativo en Retalhuleu

May 21, 2026 | Actualidad , Justicia , Portada , Región |

Por Mario Tumin |

Este jueves, como resultado de un allanamiento de investigadores de la División Nacional Contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (Dipanda) de la Policía Nacional Civil (PNC), arrestan a la nicaragüense, Samanta Irene Castro, de 21 años.

El operativo fue en coordinación con el Ministerio Público (MP) en un inmueble en la 8ª calle, Lotificacion Calderón, cantón Los Patos, zona 4 de Retalhuleu.

En el inmueble localizaron

56 recipientes plásticos transparentes conteniendo polvo blanco de la posible droga cocaína.

➡️ Las autoridades hallaron 982 envoltorios café conteniendo en su interior hierva seca, posiblemente, de la droga denominada marihuana.

➡️ Tres bolsas de nailon conteniendo en su interior un aproximado de siete libras de marihuana.

➡️ Una pesa digital, un cuaderno de apuntes

➡️ Q135 en efectivo posiblemente producto de la venta del día.

➡️ Cuatro teléfonos celulares, los cuales serán analizados por el MP.