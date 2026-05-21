Capturan a nicaragüense en operativo en Retalhuleu

Por Mario Tumin |
Este jueves, como resultado de un allanamiento de investigadores de la División Nacional Contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (Dipanda) de la Policía Nacional Civil (PNC), arrestan a la nicaragüense, Samanta Irene Castro, de 21 años.
El operativo fue en coordinación con el Ministerio Público (MP) en un inmueble en la 8ª calle, Lotificacion Calderón, cantón Los Patos, zona 4 de Retalhuleu.
En el inmueble localizaron
56 recipientes plásticos transparentes conteniendo polvo blanco de la posible droga cocaína.
➡️ Las autoridades hallaron 982 envoltorios café conteniendo en su interior hierva seca, posiblemente, de la droga denominada marihuana.
➡️ Tres bolsas de nailon conteniendo en su interior un aproximado de siete libras de marihuana.
➡️ Una pesa digital, un cuaderno de apuntes
➡️ Q135 en efectivo posiblemente producto de la venta del día.
➡️ Cuatro teléfonos celulares, los cuales serán analizados por el MP.