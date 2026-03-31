Totonicapán refuerza coordinación interinstitucional ante Semana Santa 2026

Mar 30, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Región |

Con información de Edgar Domínguez.

La Gobernación Departamental de Totonicapán desarrolló una ronda informativa interinstitucional con el objetivo de afinar acciones de prevención, seguridad y atención durante la próxima Semana Santa.

La reunión fue encabezada por el gobernador Pablo Yax, con la participación de representantes de la CONRED, Policía Nacional Civil (PNC), Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT) y el área de Epidemiología del Ministerio de Salud.

Durante el encuentro, uno de los puntos clave fue el despliegue de seguridad, donde la PNC confirmó que contará con 297 agentes operativos, quienes estarán asignados a carreteras, centros recreativos y actividades religiosas, además de reforzar campañas de prevención.

En materia de gestión de riesgos, la CONRED informó que mantiene dos cuadrillas activas para atención de incendios forestales, emergencias que ya han afectado alrededor de 158 hectáreas tras más de 26 siniestros atendidos en el departamento.

Por su parte, el INGUAT indicó que se da seguimiento a los principales destinos turísticos bajo el plan “Destinos Limpios”, con el objetivo de garantizar espacios adecuados para visitantes y fomentar el turismo responsable.

En el ámbito de salud, autoridades reportaron un dato relevante: 243 casos confirmados de sarampión, de un total de 423 sospechosos, lo que ha generado preocupación. Ante ello, reiteraron el llamado a la población a vacunarse y mantener medidas de prevención, especialmente durante actividades masivas.

Las autoridades coincidieron en que la coordinación entre instituciones será clave para garantizar la seguridad, salud y bienestar de la población y turistas durante la Semana Mayor en Totonicapán.