Terrorista del Barrio 18 tenía dos órdenes de captura por portación ilegal de armas hechizas

Mar 17, 2026 | Actualidad , Justicia , Portada , Xela |

Por Rubén Jocol |

Como resultado de operativos de seguridad en la colonia San Antonio, Colomba Costa Cuca, Quetzaltenango, agentes de la Comisaría 41 de la Policía Nacional Civil (PNC) arrestan a Gustavo «N», de 34 años, alias «Little Skiny», terrorista del Barrio 18.

El detenido tiene dos órdenes de captura por el delito de portación ilegal de armas hechizas o de fabricación artesanal, las cuales fueron emitidas el 24 de mayo y el 14 de julio del 2022 por Juzgados de Coatepeque y Retalhuleu.

En otro caso, salvadoreño es expulsado a su país

Como parte de la coordinación transnacional entre Guatemala, México y El Salvador, autoridades mexicanas entregaron al salvadoreño Domingo Ernesto Nájera Baides, de 47 años, a investigadores de la Dipanda para ser entregado a las autoridades salvadoreñas y verificar si tiene cuentas pendientes con la justicia.

En un operativo de seguridad en Colomba Costa Cuca, Quetzaltenango, policías de la PNC capturaron a Marco «N», de 23 años, por el delito de violencia contra la mujer.

En un allanamiento se reporta la captura de Tony «N», de 19 años, en la aldea Almendrales, La Blanca, San Marcos, por tener en su domicilio un arma de fuego hechiza.