Abren sede de Bomberos Municipales Departamentales en San Pedro La Laguna

Fredy de León |

La inauguración de la estación 138 de Bomberos Municipales Departamentales marcó un hecho histórico para San Pedro La Laguna, Sololá. Por primera vez en casi cinco siglos de historia del municipio, la población contará con presencia permanente de socorristas para atender emergencias médicas, accidentes y otros incidentes que ocurran dentro y fuera de la cuenca del lago.

El acto oficial se desarrolló, el jueves reciente, en San Pedro La Laguna, con la participación de autoridades municipales, representantes de la Asociación Nacional de Bomberos Municipales Departamentales (ASONBOMD) y vecinos del municipio.

La alcaldesa municipal, Cándida González, destacó que la apertura de la estación responde a una necesidad creciente derivada del aumento poblacional y de las dificultades históricas para responder a emergencias. «Es un momento histórico que estamos inaugurando la estación bomberil número 138 en San Pedro La Laguna», expresó.

La jefa edil explicó que el proyecto formaba parte del plan de trabajo municipal y requirió alrededor de seis meses de gestiones para concretarse. Según detalló, la municipalidad debió reorganizar prioridades presupuestarias para asumir el compromiso financiero que implica mantener operativa la estación.

«No solo es tenerlo, sino que es un compromiso cómo mantenerlo», afirmó González, quien indicó que desde febrero a la fecha ya se han invertido, aproximadamente, Q200 mil en salarios, equipamiento, cámaras, equipo informático, internet y otros insumos necesarios para garantizar el funcionamiento de la estación.

De acuerdo con la alcaldesa, el costo mensual inicial rondará los Q60 mil, cifra que podría aumentar conforme crezca la operación. «Vale la pena porque sabemos que es para atender las emergencias de nuestro pueblo de San Pedro La Laguna», agregó.

Uno de los aspectos que las autoridades resaltaron es la importancia estratégica de contar con capacidad de respuesta lacustre, tomando en cuenta las dificultades de traslado hacia centros asistenciales especializados.

«Por tierra es un poco más tardado. Casi son dos horas y media, aproximadamente, al llevar al enfermo al Hospital Departamental de Sololá o no digamos a Quetzaltenango; si nosotros nos vamos vía lacustre, tal vez es un poquito más rápido», señaló.

Como parte de la inauguración, ASONBOMD entregó implementos para la nueva estación, entre ellos, una ambulancia y una embarcación pequeña que servirá para comenzar la atención de emergencias lacustres, mientras se proyecta adquirir equipo más especializado.

Por su parte el Mayor y vicepresidente de ASONBOMD, Carlos Sosa, explicó que la creación de la estación surgió tras la solicitud presentada por la Municipalidad de San Pedro La Laguna.

«Nuestro objetivo es llegar a todas las comunidades, a los lugares más lejanos de nuestra bella Guatemala», indicó el mayor Sosa, quien añadió que el entusiasmo mostrado por las autoridades municipales fue clave para concretar el proyecto.

Con esta apertura, Bomberos Municipales Departamentales alcanza 138 estaciones a nivel nacional. Según la institución, la sede inicia operaciones con personal capacitado y especializado para prestar servicio permanente.

«Tiene bomberos graduados y especializados, listos para ayudar a la comunidad de San Pedro La Laguna», afirmó.

Las autoridades hicieron un llamado a la población a respaldar a la nueva estación, recordando que los socorristas estarán disponibles para atender emergencias las 24 horas.

La apertura de esta sede representa un cambio significativo para uno de los municipios más poblados y turísticos de la cuenca del lago Atitlán, donde durante años las emergencias dependieron del apoyo de compañías de municipios vecinos.