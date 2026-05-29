Impulsan mesa de trabajo en Quetzaltenango para prevenir la institucionalización de niñez y adolescencia

May 29, 2026 | Actualidad , Justicia , Portada , Región , Xela |

Por Fredy López |

Este viernes, con el objetivo de unir esfuerzos para proteger a la infancia y reducir la cantidad de menores de edad quienes se encuentran bajo medidas de protección residencial, la Secretaría de Bienestar Social (SBS) propició una mesa de trabajo conjunta con el sector justicia en Quetzaltenango.

La directora de las sedes departamentales de la SBS, Erika López, explicó que esta iniciativa responde a los mandatos de la Convención sobre los Derechos del Niño y a las nuevas observaciones emitidas en 2024 por el Comité de los Derechos del Niño. Dichas directrices hacen un llamado urgente a las instituciones del Estado para coordinar acciones concretas orientadas a prevenir y erradicar la institucionalización de los menores.

«Esta mesa persigue involucrar a todos los actores en el sistema de protección para unir esfuerzos e ir disminuyendo la población de niños, niñas y adolescentes que hoy por hoy se encuentran en un hogar de protección, tanto de la SBS como en los hogares privados», señaló López.

Fortalecimiento familiar y agilización de procesos

Durante el encuentro, se destacó que la problemática no solo radica en conocer las estadísticas de la población afectada, sino en buscar alternativas viables para evitar que los menores de edad sean remitidos a instituciones de forma automática, considerando el impacto negativo que esto causa en su desarrollo.

Entre las soluciones planteadas se encuentran:

La agilización de los procesos judiciales y administrativos.

El fortalecimiento de la coordinación entre las entidades involucradas.

El enfoque en el fortalecimiento familiar, buscando mecanismos para que los entornos familiares sean seguros.

López también informó que, de manera complementaria, se trabaja en la articulación de una Mesa de Servicios Esenciales para la Protección de Niños. Esta instancia busca brindar el acompañamiento necesario para que los menores de edad, quienes actualmente están en hogares residenciales, puedan retornar a su entorno familiar de forma segura y previniendo futuras vulneraciones a sus derechos.

Pertinencia cultural y el desafío del desarraigo

A pesar de que las estadísticas de institucionalización en Quetzaltenango no son tan elevadas en comparación con otras regiones, las autoridades manifestaron su preocupación por el desarraigo que sufren los menores de edad cuando son trasladados a otros departamentos por falta de recursos locales.

Como ejemplo, se mencionó el caso del Hogar de Primera Infancia de la SBS, el cual se encuentra ubicado en Zacapa. Cuando un niño de Quetzaltenango sufre una vulneración y no cuenta con recurso familiar, es remitido hasta dicho departamento, lo que interrumpe por completo su entorno. Ante esto, la mesa resaltó la importancia de la interculturalidad y de atender a la niñez con pertinencia cultural, garantizando que permanezcan en su propia región.

Instituciones participantes

El encuentro contó con una participación multisectorial, calificada por los organizadores como «gratificante y motivadora». Entre las instituciones presentes destacaron: