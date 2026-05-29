Fuerzas navales interceptan narcolancha en el Pacífico y decomisan cargamento ilícito

May 29, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Región , Sucesos |

Por Fernando Castellanos |

Este viernes, en un golpe táctico contra las redes del narcotráfico transnacional, la Marina de la Defensa Nacional del Ejército de Guatemala interceptó una embarcación que transportaba un cargamento de supuesta droga en aguas del Océano Pacífico. La operación de vigilancia marítima permitió frenar el avance de la estructura criminal antes de que lograra descargar la mercancía en territorio nacional.

Interdicción en alta mar y capturas

El operativo de búsqueda y rescate militar localizó la lancha rápida a una distancia de 41 millas náuticas de las costas guatemaltecas. Las unidades navales le cerraron el paso estratégicamente, logrando neutralizar a la tripulación sin que se reportaran enfrentamientos.

Durante la inspección preliminar a bordo de la nave, las fuerzas de seguridad reportaron los siguientes resultados:

Detenidos: Dos tripulantes masculinos cuya identidad será confirmada por las autoridades judiciales en las próximas horas.

Dos tripulantes masculinos cuya identidad será confirmada por las autoridades judiciales en las próximas horas. Cargamento: Varias tulas o bultos que contienen paquetes rectangulares con posibles sustancias ilícitas.

Varias tulas o bultos que contienen paquetes rectangulares con posibles sustancias ilícitas. Equipo incautado: Una embarcación equipada con dos potentes motores fuera de borda, un teléfono celular y un dispositivo de navegación satelital (GPS) utilizado para trazar la ruta del contrabando.

Traslado y custodia hacia la base naval

Tras tomar el control de la escena en alta mar, las tripulaciones de la Marina iniciaron las labores de remolque y custodia. Tanto los detenidos como la evidencia son escoltados bajo estrictas medidas de seguridad hacia el muelle del Comando Naval del Pacífico.

En dicha base militar se instalará una mesa de trabajo judicial donde los peritos de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) de la Policía Nacional Civil y los fiscales del Ministerio Público procederán a contabilizar los paquetes y realizar las pruebas de campo químicas para determinar el tipo exacto de droga.