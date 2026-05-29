Entregan ejemplar del Popol Vuh a la Municipalidad de Quetzaltenango

May 29, 2026 | Actualidad , Portada , Xela |

Por Osmar Toc |

La Municipalidad de Quetzaltenango recibe este viernes la entrega oficial de uno de los cuatro nuevos ejemplares impresos del Popol Vuh, en una actividad cultural desarrollada en el Salón de Honor del Palacio Municipal.

🔴 ENTREGA DE EJEMPLARES DE POPOL VUH | El director de Educación, Cultura y Deportes de la Municipalidad de #Quetzaltenango, Luis Vizcaíno, informa de la entrega oficial de uno de los cuatro ejemplares impresos del Popol Vuh.



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Luis Alberto Vizcaíno, director de Educación, Cultura y Deportes de la Municipalidad de Quetzaltenango, destacó que esta entrega representa un hecho histórico para la ciudad y una muestra del compromiso de las autoridades con la preservación de la cultura maya.

El ejemplar permanecerá en exhibición durante 15 días en la cabecera departamental y posteriormente será trasladado al Centro Cultural Casa No’j, zona 1 de Xela. Además, autoridades municipales indicaron que algunos ejemplares podrán ser solicitados por la población a través de Atención al Público.

Por su parte el alcalde de Quetzaltenango, Juan Fernando López, resaltó la importancia de fortalecer las tradiciones y costumbres de los pueblos mayas, señalando que estos documentos estarán disponibles en la biblioteca municipal para consulta de la población.

Las autoridades municipales también informaron que uno de los ejemplares será encuadernado en piel y utilizado en actividades ceremoniales de la ciudad, reafirmando así el compromiso de mantener viva la identidad cultural quetzalteca.