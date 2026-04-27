Teatro Municipal de Quetzaltenango recibe a estudiantes de Sololá

Abr 27, 2026 | Actualidad , Portada , Xela |

Por Fredy López |

Este lunes el Teatro Municipal de Quetzaltenango, zona 1 de Xela, abre sus puertas a la niñez, adolescencia, juventud, porque recibió a los alumnos del Instituto Nacional de Educación Básica Fernando Salomón Vásquez Rivera de Santa Lucía Utatlán, Sololá.

El objetivo del claustro de maestros es educar por medio de la gestión cultural y promoción del arte.

Los maestros invitan a todo aquel que se apasione por la joya arquitectónica (Teatro Municipal) y por las Bellas Artes a hacer uso correcto de sus instalaciones, a conservar su frontispicio y a preservar el medio natural, así como a resguardar sus interiores.