Suspensión de agua potable este 5 de mayo en zona 4 de Xela

May 4, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Xela |

La Empresa Municipal Aguas de Xelajú (EMAX) informó sobre la suspensión temporal del servicio de agua potable para este 5 de mayo, debido a trabajos en la red de distribución.

De acuerdo con el comunicado, la interrupción iniciará a partir de las 5:00 horas y afectará el sector de la final de la 6ª calle, Diagonal 2 y áreas aledañas de la zona 4 de Quetzaltenango.

La suspensión se debe a la instalación de un hidrante, como parte de las acciones para mejorar el servicio.

EMAX indicó que el suministro será restablecido a partir de las 17:00 horas del mismo día, por lo que recomienda a los vecinos tomar las previsiones necesarias.