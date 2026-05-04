Capturan a presunto responsable de ataque armado en Quetzaltenango

Investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC), con apoyo de agentes de la comisaría 41 y en coordinación con el Ministerio Público (MP), realizaron dos allanamientos en la zona 5 de Quetzaltenango, donde fue capturado Jorge “N”, de 46 años.

De acuerdo con el informe, el detenido registra antecedentes por portación ilegal de arma blanca, intento de robo y responsabilidad de conductores en los años 1997 y 2001.

Durante las diligencias, las autoridades localizaron un arma de fuego calibre 9 milímetros con dos cargadores y tres municiones, la cual presenta reporte de robo del 20 de febrero de este año en Santa Catarina Pinula.

Además, fueron incautadas seis bolsas con recipientes plásticos para cocaína, un pasaporte y ocho teléfonos celulares, que serán analizados como parte de la investigación.

El operativo está relacionado con un ataque armado ocurrido el pasado 29 de abril en la zona 2 de Quetzaltenango, donde una persona perdió la vida y otra resultó herida.

Según información preliminar, el hecho se registró en la vía pública, lo que generó alarma entre vecinos del sector.

Tras el ataque, las autoridades iniciaron las investigaciones que derivaron en los allanamientos realizados recientemente.

El capturado fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes, mientras continúan las diligencias para esclarecer completamente el caso.