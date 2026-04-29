Suspenderán servicio de agua potable en Las Majadas este jueves

Abr 28, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Xela |

Con información de Luis Hernández.

La Empresa Municipal Aguas de Xelajú (EMAX) informó que el servicio de agua potable será suspendido este jueves 30 de abril en la aldea Las Majadas, en Quetzaltenango.

De acuerdo con el comunicado, la suspensión se debe a trabajos de mantenimiento preventivo y limpieza en el depósito de distribución del sector, los cuales iniciarán a partir de las 5:00 de la mañana.

El corte afectará a toda la aldea Las Majadas, mientras que el servicio comenzará a restablecerse de forma paulatina a partir del viernes 1 de mayo.

EMAX recomienda a los vecinos abastecerse con anticipación para evitar inconvenientes durante el tiempo que duren las labores.