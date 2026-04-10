Suspenden audiencia por muerte del bebé André Ovalle

Abr 10, 2026 | Actualidad , Justicia , Portada , Xela |

Por Moisés Cottom |

Este viernes el Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra la Ambiente de Quetzaltenango suspende la audiencia de primera declaración en contra de María Celeste Ovalle, debido a problemas con su salud.

Ella es sindicada de protagonizar un accidente de tránsito, el 24 de diciembre reciente, en Salcajá, Quetzaltenango, donde murió el bebé André Ovalle, de 5 meses.

Tras un diálogo por parte de la Fiscalía del Ministerio Público (MP) y la defensa de la sindicada se toma la decisión de suspender la audiencia para los siguientes cinco días. Se tendrá una evaluación a la sindicada por parte del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para establecer la condición de salud.

Estecy Ovalle, madre del bebé, comentó: «Venimos a solicitar justicia, pero la responsable se escusó, porque aparentemente está sufriendo por su salud, pero hemos visto y los vecinos han mencionado que ha salido sin la silla ruedas, pero tiene todo el derecho, pero bien podría estar presente en la audiencia o poder conectarse vía telefónica. Es una forma de no poder aceptar su responsabilidad y ya han pasado más derecho tres meses, ella le quitó la vida a André Ovalle».

El abogado querellante, Carlos Martínez, comentó: «hemos solicitado a las autoridades judiciales que puedan realizar una evaluación por parte de Inacif para determinar el estado de salud de la sindicada, y posteriormente, a verificar los resultados y solicitar el proceso de rebeldía y girar una orden de captura en su contra».