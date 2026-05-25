Operativo antinarcótico en zona 1 Xela deja un hombre capturado y un menor remitido

May 25, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Sucesos , Xela |

Con información de Rubén Jocol.

SUCESOS – Un fuerte despliegue policial sorprendió a los vecinos del Centro Histórico desde tempranas horas.

Elementos de la Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica de la Policía Nacional Civil, en un trabajo conjunto con el Ministerio Público, ejecutaron una diligencia de allanamiento, inspección y secuestro de evidencias en un inmueble residencial que presuntamente funcionaba como un punto clave para el almacenamiento y la distribución de estupefacientes al menudeo.

El operativo judicial se concentró en una vivienda ubicada en el sector de la calle Cajolá y 19 avenida de la zona 1 de Quetzaltenango.

De acuerdo con el reporte de los residentes del área, las patrullas y los fiscales se presentaron al lugar desde el mediodía para iniciar con la minuciosa revisión de cada uno de los ambientes del inmueble, un sector que ya estaba bajo la lupa de las fuerzas de seguridad debido a constantes denuncias sobre actividades ilícitas relacionadas con el narcomenudeo.

Como resultado de la inspección, los agentes antinarcóticos procedieron a la aprehensión de un hombre que se encontraba dentro de la residencia. Aunque el sindicado fue trasladado de inmediato hacia los juzgados locales bajo una fuerte custodia policial, las autoridades indicaron que de momento no ha sido identificado de forma legal, a la espera de los cotejos dactilares correspondientes.

En esa misma línea de acción, las fuerzas de seguridad reportaron que un menor de edad fue neutralizado en la escena y remitido de inmediato al juzgado especializado competente para que se determine su situación jurídica.

Durante las próximas horas, el Ministerio Público detallará el tipo y la cantidad exacta de sustancias ilícitas y evidencias incautadas en este inmueble, las cuales serán fundamentales para continuar con el proceso penal.