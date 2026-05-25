Lanzan la Semana de Vacunación en las Américas en Santa María Chiquimula para fortalecer la salud en Totonicapán

May 25, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Región , Sucesos |

Con información de Edgar Domínguez.

REGIONAL – Con el firme propósito de blindar la salud comunitaria y expandir la cobertura inmunológica en la región, las autoridades de salud pública inauguraron de forma oficial las actividades de la Semana de Vacunación en las Américas.

El acto de apertura se concentró en el municipio de Santa María Chiquimula, contando con una amplia participación de las autoridades municipales, personal de enfermería, delegados de diversos servicios de salud y representantes de la Dirección Departamental de Redes Integradas de Servicios de Salud (DDRISS) de Totonicapán.

Esta iniciativa de alcance regional busca facilitar el acceso directo a los biológicos y concientizar a la población sobre el impacto positivo de la inmunización.

Las jornadas están diseñadas para intensificar la prevención de enfermedades inmunoprevenibles, priorizando la atención de la primera infancia, mujeres gestantes, adultos mayores y personas de todas las edades que requieran completar sus esquemas pendientes.

La jornada inaugural incluyó un vistoso desfile de promoción y sensibilización que recorrió las principales calles del municipio para difundir mensajes educativos sobre los beneficios de las vacunas.

Posteriormente, durante el acto protocolario, se procedió al tradicional corte de cinta y a la aplicación simbólica de una dosis a un menor de edad, marcando con ello el banderazo de salida para el despliegue de las brigadas médicas.

El cronograma estipulado por la DDRISS detalla que la Semana de Vacunación en las Américas se mantendrá activa desde el 24 hasta el 31 de mayo de 2026 en todos los municipios de Totonicapán.

El personal de los diferentes puestos y centros de salud se movilizará de forma constante hacia las comunidades más postergadas y los caseríos rurales para acercar la atención médica gratuita directamente a los hogares guatemaltecos.