CSD Municipal felicita públicamente a Xelajú MC por la impecable organización y seguridad en la gran final

May 25, 2026 | Actualidad , Deportes , Deportes , Nacionales , Portada , Xela |

DEPORTES – En un notable gesto de deportividad y respeto institucional, la Junta Directiva del Club Social y Deportivo Municipal emitió este lunes un comunicado de prensa oficial para extender una felicitación pública al Club Xelajú M.C., reconociendo el éxito absoluto en los operativos logísticos y de resguardo implementados durante la final de vuelta del Torneo Clausura 2026.

El reconocimiento resalta las «impecables medidas de seguridad» que la institución altense desplegó antes, durante y después del compromiso definitivo en el Estadio Mario Camposeco, asegurando que tanto el desarrollo del juego como el respectivo protocolo de premiación transcurrieran sin ningún tipo de contratiempos.

Garantía de integridad para todos los asistentes

De acuerdo con la delegación del conjunto carmesí, la planificación coordinada por los encargados de la seguridad —tanto en las áreas internas como en el perímetro del reducto de la zona 3— fue clave para brindar un ambiente de total tranquilidad.

El comunicado de Municipal enfatizó la efectividad de las acciones para proteger a todos los involucrados en el evento:

Planteles y directivos: Integridad física garantizada para futbolistas, cuerpos técnicos y dirigentes de ambas escuadras.

Oficiales y afición: Un entorno de confianza y orden para el cuerpo arbitral, delegados de Liga Nacional y los miles de aficionados que abarrotaron el graderío.

Agradecimiento por la hospitalidad altense

Trato cordial entre directivas: Asimismo, la dirigencia de Municipal expresó un sincero agradecimiento a la Junta Directiva del Club Xelajú M.C., presidida por José Carlos López, debido a la hospitalidad y el trato cordial brindado a los directores capitalinos que asistieron al coloso altense, destacando que fueron atendidos con «amabilidad, respeto y profesionalismo».

Con este pronunciamiento, emitido en la Ciudad de Guatemala este 25 de mayo de 2026, se cierra el telón del certamen liguero con un mensaje positivo que ensalza los valores del juego limpio y la ejemplar capacidad organizativa de la plaza quetzalteca en citas de máxima exigencia.