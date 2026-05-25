Policía y estudiantes borran grafitis de pandillas para recuperar espacios públicos en Nebaj, Quiché

May 25, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Sucesos |

Con información de @PncDeGuatemala

REGIONAL – Con el propósito de cerrarle el paso a los grupos delincuenciales y devolverle la tranquilidad a los vecinos, las fuerzas de seguridad pública ejecutaron una jornada de remozamiento y limpieza en el norte del país.

La actividad se concentró en el cantón Tijom, ubicado en el municipio de Santa María Nebaj, Quiché, donde se priorizó la eliminación de elementos visuales que generaban zozobra entre la población.

El operativo preventivo fue coordinado por la Subdirección General de Prevención del Delito de la Policía Nacional Civil.

Los agentes se enfocaron en borrar de las paredes diversos grafitis, siglas y leyendas vinculadas con maras y pandillas que operan a nivel nacional, los cuales eran utilizados por los criminales para delimitar territorio o infundir temor en este sector del área de Ixil.

La iniciativa comunitaria contó con el apoyo directo de docentes y estudiantes del Instituto Nacional de Educación Básica de la localidad.

Los jóvenes y educadores se sumaron a las labores de pintura y ordenamiento, colaborando de la mano con los elementos policiales para transformar la estética de los alrededores y dignificar los accesos a los centros de estudio.

Estas acciones forman parte de las estrategias nacionales de seguridad orientadas a rescatar los entornos urbanos y rurales que han sido vandalizados.

Con la recuperación de estas áreas, las autoridades buscan fomentar la convivencia pacífica entre las familias, incentivar la recreación sana de la juventud y evitar a toda costa la influencia o el reclutamiento de menores por parte de organizaciones delictivas en las zonas escolares.