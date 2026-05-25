Incautan más de Q. 1 millón en efectivo en zona 3 de Xela

May 25, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Región , Sucesos , Xela |

Con información de Rubén Jocol.

SUCESOS – Un fuerte golpe a las operaciones financieras ilícitas se registró en el corazón de la cabecera departamental. Investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) de la Policía Nacional Civil, en una acción coordinada con fiscales del Ministerio Público, ejecutaron un allanamiento judicial en un inmueble residencial que funcionaba como centro de resguardo de grandes sumas de dinero en efectivo.

Durante la minuciosa inspección de la vivienda, las fuerzas de seguridad localizaron la cantidad exacta de Q1 millón 9 mil 921 en billetes de diferentes denominaciones.

Además de la moneda nacional, los peritos reportaron el hallazgo de papel moneda de diversos países, cuya procedencia legítima no pudo ser justificada por los residentes del inmueble.

Como resultado directo de este decomiso, las autoridades procedieron a la captura de cinco personas que se encontraban en el lugar.

Los detenidos fueron identificados como Elvira “N”, de 60 años; Marco “N”, de 69 años; Carlos “N”, de 25 años; Erick “N”, de 40 años y Leticia “N”, de 39 años, quienes fueron trasladados de inmediato hacia los juzgados correspondientes para solventar su situación legal.

El operativo también permitió la incautación de un importante lote de evidencias que presuntamente vincula a los capturados con actividades criminales bajo investigación.

En el inmueble se decomisaron 20 teléfonos celulares, cinco computadoras, una máquina contadora de billetes, documentación diversa y nueve vehículos de modelos recientes.

El caso se mantiene bajo estricta reserva mientras los peritos analizan los dispositivos electrónicos y los documentos confiscados.