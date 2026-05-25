Autobús queda encunetado y genera complicaciones viales en la zona 3 de Quetzaltenango

May 25, 2026 | Actualidad , Portada , Tránsito , Xela |

SUCESOS – Un percance vial se registró en un sector de alta afluencia vehicular en la cabecera departamental, provocando acumulación de vehículos y la movilización de las autoridades locales.

Un autobús del transporte colectivo quedó encunetado cuando transitaba en la intersección de la 4a. calle y 21 avenida de la zona 3 de Quetzaltenango.

Por causas que aún no se han establecido, las llantas de la unidad de transporte perdieron el contacto con la cinta asfáltica, quedando atrapadas en la cuneta lateral de la vía.

Este incidente provocó un bloqueo parcial del carril, dificultando el paso fluido de los automovilistas que se desplazaban por esa importante arteria comercial durante la jornada.

Ante la emergencia, agentes de la Policía Municipal de Tránsito de Quetzaltenango se desplazaron al lugar del incidente para coordinar la movilidad del sector.

El personal municipal habilitó pasos provisionales y comenzó las labores de asistencia vial, solicitando el apoyo de equipo técnico para lograr retirar el pesado automotor sin causar más daños a la infraestructura pública.

Las autoridades de tránsito hicieron un llamado urgente a los conductores para que reduzcan la velocidad al aproximarse a este punto de la zona 3. Se recomienda mantener la paciencia, estar atentos a las maniobras de las grúas y respetar estrictamente las indicaciones de los agentes desplegados para evitar colisiones secundarias.

Vía Osmar Toc.