Supuesta discusión termina con muerte de motorista

Abr 19, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Sucesos |

Por Mario Tumin |

Este domingo en la noche, luego de una posible discusión, desconocidos le dispararon al motorista, Robin Daniel Velásquez Chay, de 32 años, en el kilómetro 180 se la ruta CA-2, cruce de Cuatro Caminos, San Sebastián, Retalhuleu.

Luego de ser baleado Velásquez Chay perdió el control y quedó tendido en la cinta asfáltica, a la par de un tráiler, el cual estaba estacionado a la orilla de la carretera.

Velásquez Chay era originario de la aldea San Luis, San Sebastián. En la escena quedaron varios casquillos.

Familiares acudieron al lugar para identificar al motorista y exigir justicia. Testigos indicaron que los atacantes huyeron. La primera hipótesis de las autoridades es que el ataque fue luego de una posible discusión.

Antecedente

Según el reporte de la Policía Nacional Civil (PNC) Velásquez Chay era apodado como «El Contador» y registra una captura, el 16 de julio de 2025. En esa ocasión se le arrestó por el delito de portación ilegal de arma de fuego.