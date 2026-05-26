Suman 600 extorsionistas capturados en el año tras detención de hombre con 22 ingresos a prisión

May 26, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Sucesos |

NACIONALES – Las acciones de seguridad pública permitieron la detención de un presunto delincuente que posee un impresionante historial de reincidencia criminal en el país.

El operativo civil se ejecutó de forma estratégica a la altura del kilómetro 93 de la Ruta Nacional 14, en la jurisdicción del municipio de San Juan Alotenango, Sacatepéquez, donde agentes de la comisaría local lograron interceptar al sospechoso.

El capturado fue plenamente identificado como Juan Luis Morales Rodríguez, de 42 años, en contra de quien pesaba una orden de aprehensión vigente emitida por un juzgado penal desde el pasado 11 de mayo de 2026 por el delito de extorsión.

El sindicado caminaba por el sector de la ruta nacional cuando los elementos policiales le solicitaron su documento de identidad para el cotejo respectivo.

Al momento de ingresar los datos generales del detenido en la plataforma informática de la Policía Nacional Civil, los uniformados confirmaron que el individuo registra un total de 22 ingresos a diferentes centros carcelarios del territorio nacional.

El reporte histórico revela que Morales Rodríguez ha sido procesado sistemáticamente desde el año 2000 hasta la presente fecha por la comisión de hechos delictivos que abarcan robo, robo agravado, atentado, violencia contra la mujer y extorsión.

Con la detención de este reincidente criminal en la Ruta Nacional 14, las autoridades del Ministerio de Gobernación reportaron una cifra estadística de gran impacto en el combate a las estructuras criminales.

Las fuerzas de seguridad confirman que ya suman 600 presuntos extorsionistas capturados y puestos a disposición de la justicia en lo que va de 2026, intensificando los operativos para frenar el cobro ilegal a comercios y transportistas.