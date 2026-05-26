Cae en Ciudad Peronia alias “El Patrón”, un peligroso prófugo con amplio historial criminal

May 26, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Región , Sucesos |

Con información de @PNCDeGuatemala

NACIONALES – Una operación de inteligencia e impacto inmediato en el departamento de Guatemala permitió la detención de un presunto delincuente de alta peligrosidad que evadía a la justicia desde hace varios años.

La captura se concretó en un sector de la colonia Amazonas, ubicada en la localidad de Ciudad Peronia, dentro de la zona 8 del municipio de Villa Nueva.

En ese punto, elementos del Grupo Especial Contra Extorsiones de la Policía Nacional Civil, trabajando en conjunto con investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal, lograron neutralizar e identificar plenamente a William “N”, de 49 años, conocido bajo el alias de “El Patrón”.

El sindicado era requerido formalmente por un órgano jurisdiccional del municipio de Villa Nueva mediante dos órdenes judiciales pendientes de ejecución.

Las notificaciones de captura fueron emitidas originalmente el 3 de noviembre de 2003 y el 25 de julio de 2017, vinculándolo directamente con los delitos de asesinato y transporte y traslado ilegal de armas de fuego.

Al momento de verificar sus datos personales en la plataforma informática de las fuerzas de seguridad, los peritos confirmaron que el detenido posee un extenso récord delictivo.

En la base de datos de la institución policial le aparecen registrados un total de seis antecedentes penales previos acumulados entre los años 2012 y 2018, abarcando acusaciones graves por robo, traslado ilegal de armamento, homicidio y homicidio en grado de tentativa.