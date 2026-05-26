Fuerzas de seguridad desmantelan supuesto narcolaboratorio y decomisan armamento en Ayutla, San Marcos

May 26, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Sucesos |

SUCESOS – Un contundente golpe a las redes del narcotráfico que operan en los límites territoriales de la república se ejecutó mediante un fuerte despliegue táctico.

Elementos de la Policía Nacional Civil, en una acción conjunta e interinstitucional con el Ejército de Guatemala, lograron desarticular un centro clandestino de operaciones ilícitas que se presume era utilizado para el procesamiento y resguardo de sustancias prohibidas.

El operativo de gran impacto se concentró en el sector conocido como el Zanjón San Lorenzo, ubicado dentro de la jurisdicción del municipio de Ayutla, San Marcos.

Las unidades terrestres y los equipos de investigación incursionaron en la propiedad fronteriza con el fin de contrarrestar el avance de las mafias organizadas, logrando incautar un importante lote de armamento de grueso calibre, municiones y una cantidad significativa de posibles paquetes de cocaína.

A raíz de esta incursión armada en la zona fronteriza con México, las fuerzas combinadas lograron la neutralización y captura de siete personas que se encontraban custodiando el perímetro y el material ilícito.

Los sospechosos fueron puestos bajo un estricto anillo de seguridad y trasladados de forma inmediata hacia las instancias judiciales correspondientes para que resuelvan su situación jurídica ante un juez competente.

Las autoridades de Gobernación y del Ministerio de la Defensa indicaron que la operación militar y policial se mantiene en desarrollo en el área para recolectar más indicios documentales y balísticos.

Este esfuerzo coordinado busca debilitar de forma estructural a las organizaciones criminales transnacionales que utilizan los puntos ciegos del departamento marquense para el trasiego de ilícitos hacia el territorio mexicano.