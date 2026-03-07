Suben los precios de los combustibles en Guatemala y diésel registra el mayor incremento

Mar 7, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada |

En los últimos días se ha registrado un nuevo aumento en los precios de los combustibles en distintas estaciones de servicio del país. El ajuste ha sido de Q1.00 por galón en las gasolinas y de Q2.00 por galón en el diésel, según confirmó el Ministerio de Energía y Minas (MEM).

De acuerdo con el monitoreo que realiza la cartera, entre el miércoles y jueves recientes se detectaron variaciones en los precios de venta al público bajo la modalidad de autoservicio.

En ese período, la gasolina superior y la regular aumentaron Q1.00 por galón, mientras que el diésel presentó un incremento mayor, de Q2.00 por galón.

Ante esta situación, el MEM recomendó a la población adoptar medidas que ayuden a reducir el impacto económico que generan estos ajustes. Entre las sugerencias se encuentra utilizar el transporte privado de forma responsable, evitar viajes innecesarios y promover el uso compartido de vehículos.

Asimismo, la institución señaló que priorizar el transporte público puede contribuir a disminuir el gasto familiar destinado al combustible y, al mismo tiempo, reducir la presión sobre la demanda nacional de hidrocarburos.

Los datos del monitoreo semanal del MEM reflejan que los precios de los combustibles han mantenido una tendencia al alza desde inicios de 2026.

Por ejemplo, en el área metropolitana la gasolina superior pasó de Q27.49 por galón el 19 de enero a alrededor de Q30.54 a inicios de marzo, mientras que la gasolina regular subió de Q26.53 a aproximadamente Q29.53 en el mismo período.

En el caso del diésel, el precio también mostró un aumento sostenido, al pasar de Q25.10 a cerca de Q28.28 por galón en las primeras semanas del año.

Las autoridades recordaron que los precios de los combustibles en Guatemala dependen en gran medida del comportamiento del mercado internacional del petróleo, por lo que factores externos, como tensiones y conflictos en regiones productoras de hidrocarburos, pueden influir en las variaciones que se registran a nivel nacional.