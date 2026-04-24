“Soy Inventor GT” Xela 2026 reunirá más de 50 proyectos tecnológicos

Abr 23, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Sucesos , Xela |

Con información de Gil Villatoro.

Este día se realizó la conferencia de prensa de la séptima edición de la Expo y premiación del concurso de Robótica, Ciencia y Tecnología “Soy Inventor GT” Xela 2026, un evento que promueve la innovación en jóvenes estudiantes.

Según informó el licenciado Dorian Popá, en esta edición participarán más de 50 proyectos tecnológicos, desarrollados por estudiantes de nivel primario, básico y diversificado, con edades entre 8 y 17 años, en conjunto con el Club Utopía Technology.

Se destacó que este tipo de espacios permite a los jóvenes utilizar la tecnología como una herramienta para transformar sus comunidades y aportar al desarrollo del país.

El evento se llevará a cabo el próximo miércoles 29 de abril, en el Centro Comercial Pradera Xela, en horario de 9:00 a 16:00 horas.

La invitación está abierta al público para que asista y conozca los proyectos participantes.