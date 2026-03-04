Soterramiento en construcción de zona 14 deja una persona fallecida y búsqueda continúa

Mar 4, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Sucesos |

Con información de Rubén Jocol.

Esta tarde se reportó un incidente en una obra de construcción ubicada en la avenida Las Américas y 11 calle, zona 14 de la Ciudad de Guatemala, donde aproximadamente cinco trabajadores quedaron soterrados tras un deslizamiento de tierra en el sitio de la obra.

Las autoridades y cuerpos de emergencia acudieron al lugar para realizar labores de búsqueda y rescate.

De manera preliminar, las autoridades informaron que una persona falleció a causa del incidente y al menos otra ha sido rescatada con vida, mientras que los cuerpos de socorro continúan trabajando en el sector para localizar y rescatar a las demás personas que quedaron atrapadas bajo los escombros y tierra removida.

Equipos especializados, incluidos los Bomberos Municipales, laboran en la remoción de la tierra y el rastreo del punto exacto donde se presume que se encuentran las víctimas, con apoyo de maquinaria y personal entrenado para este tipo de emergencias. Las labores son complejas debido a la cantidad de material que ha cedido en el área de la construcción.

Este tipo de accidentes laborales —donde trabajadores quedan sepultados por deslizamientos de tierra u otros colapsos estructurales en obras— ya ha ocurrido en Guatemala en años recientes, lo que resalta la importancia de cumplir con normas de seguridad y prevención en sitios de construcción para proteger la vida de los obreros.

Las autoridades continúan coordinando esfuerzos y se espera que en las próximas horas se actualice la situación sobre las personas que todavía se encuentran soterradas. Bomberos y rescatistas han pedido a la población mantenerse a distancia para facilitar las labores de emergencia.