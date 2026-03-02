Socializan formulario para reparación de la lámparas

Mar 2, 2026 | Actualidad , Portada , Xela |

Por Moisés Cottom |

Integrantes de Consejos Comunitarios de Desarrollo (Cocode) se reúnen con autoridades de la Empresa Eléctrica Municipal de Quetzaltenango (EEMQ) para reparación de lámparas públicas.

El objetivo de la reunión es socializar el formulario de reparación de lámparas públicas que se encuentra en la página web eemq.org.

«Esta digitalizacion permite una transformación de nuestros servicios con un control adecuado de procesos y una atención más sencilla para el usuario», indica la publicación en redes sociales de la EEMQ.