Firman los primeros convenios del CODEDE para proyectos de inversión en Concepción Chiquirichapa

Jun 2, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Región |

DEPARTAMENTALES – Las autoridades departamentales y locales han puesto en marcha las acciones administrativas destinadas a la ejecución de obras públicas planificadas para el presente ejercicio fiscal.

La firma de estos acuerdos busca agilizar la asignación de recursos para dar respuesta a las demandas de las poblaciones locales de la región.

En las instalaciones de la Municipalidad de Concepción Chiquirichapa se llevó a cabo la firma de los primeros convenios para la ejecución de proyectos de inversión pública, los cuales están destinados a promover el desarrollo en beneficio de las diversas comunidades del referido municipio.

El acto contó con la participación de la gobernadora departamental de Quetzaltenango, Bibiana Ramírez, quien asistió en su calidad de presidenta del Consejo Departamental de Desarrollo.

Esta suscripción de documentos institucionales tiene como objetivo fortalecer el trabajo coordinado entre el Gobierno de Guatemala, el Consejo Departamental de Desarrollo y las autoridades municipales junto a las estructuras comunitarias.

Por medio de estas alianzas estratégicas se busca impulsar obras prioritarias de infraestructura y de desarrollo comunitario bajo principios de transparencia y compromiso social, facilitando que los recursos asignados se traduzcan en mejoras tangibles para el bienestar de los habitantes del sector.

Vía Rubén Jocol.