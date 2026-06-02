Municipalidad de Quetzaltenango habilitará línea telefónica para reportes y denuncias sobre procedimientos de tránsito

Jun 2, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Región , Tránsito , Xela |

Con información de Osmar Toc.

LOCALES – Con el firme propósito de consolidar mecanismos que garanticen la transparencia institucional y optimizar las vías de comunicación directa entre el personal operativo de vialidad y la población altense, las autoridades municipales proyectan la implementación de una nueva estrategia de acercamiento ciudadano.

Esta medida busca ofrecer herramientas accesibles para el control y la fiscalización del servicio en la vía pública.

La Municipalidad de Quetzaltenango lanzará en las próximas semanas una campaña informativa integral, la cual contempla de manera prioritaria la habilitación de un número telefónico específico para la recepción de denuncias, reportes y evidencias digitales que guarden relación con las actuaciones y procedimientos efectuados por los agentes de tránsito en el municipio.

Los detalles técnicos y los alcances de esta iniciativa fueron socializados por la jueza del Juzgado Segundo de Tránsito de la comuna altense, Inés Werner.

A través de esta plataforma de atención se pretende documentar de forma oportuna cualquier anomalía o mala práctica vial, además de canalizar de manera formal los reportes que los conductores y peatones deseen trasladar a las autoridades correspondientes.

Con la puesta en marcha de este canal de comunicación se espera fortalecer la rendición de cuentas dentro de la administración local, incentivar la participación activa de la ciudadanía y brindar un soporte legal y administrativo eficiente para resolver las controversias que surjan en las principales arterias de la cabecera departamental.