Oficial: El delantero uruguayo Diego Casas es el nuevo artillero de Xelajú MC

Jun 2, 2026 | Actualidad , Deportes , Deportes , Nacionales , Portada , Región , Sucesos , Xela |

FÚTBOL LOCAL – La junta directiva del Club Social y Deportivo Xelajú MC ha hecho oficial la contratación del delantero uruguayo Diego Casas como su nuevo referente en el ataque para el Torneo Apertura 2026.

El ariete sudamericano llega con el firme objetivo de convertirse en el hombre gol del cuadro altense y devolver al equipo a los puestos de protagonismo en la Liga Nacional tras el subcampeonato obtenido.

Casas llega procedente del Deportivo Marquense, institución con la que disputó el reciente certamen. Con 31 años de edad, el nacido en Vichadero, Uruguay, cuenta con un amplio recorrido que incluye participaciones en ligas de Sudamérica y Europa antes de su llegada a Guatemala, donde ya defendió las camisetas de Cobán Imperial y Comunicaciones.

El atacante llega al campamento superchivo tras un cierre de torneo donde aclaró públicamente que su salida del cuadro de los leones se debió estrictamente a una falta de códigos internos dentro de la institución y no por cuestiones económicas.

Perfil y palmarés del nuevo ariete superchivo

Nombre completo: Diego Mateo Casas López

Fecha de nacimiento: 4 de marzo de 1995 (31 años)

Nacionalidad: Uruguaya

Estatura: 1.81 metros

Posición: Delantero centro

Distinciones individuales: Consiguió consagrarse como el Máximo Goleador de la Liga Nacional de Guatemala durante el Torneo Clausura 2024 cuando militaba en las filas de Cobán Imperial, registrando una de las cuotas anotadoras más eficientes del balompié chapín.

Estadísticas en el Torneo Clausura 2026 con Deportivo Marquense

En su último certamen vistiendo la camiseta de los «Leones» en la Liga Guate Banrural, el atacante uruguayo registró una regularidad impecable y una altísima efectividad de cara al arco rival, consolidando los siguientes números oficiales:

Minutos jugados: 1,800 minutos disputados sobre el terreno de juego.

Goles anotados: 14 anotaciones conseguidas a lo largo de la campaña.

Recuento de movimientos superchivos

La directiva altense, bajo la dirección técnica del mexicano Roberto Hernández, ha acelerado la reestructuración del plantel de cara a la pretemporada y la Copa Centroamericana de Concacaf.

En el apartado de las altas confirmadas desde ayer, el conjunto de Quetzaltenango suma de manera oficial al delantero uruguayo Diego Casas procedente de Marquense, al guardameta nacional José Carlos Sicán quien también llega del cuadro felino, al defensor central mexicano Ernesto Monreal procedente de Comunicaciones, al volante ofensivo Óscar Denilson Mejía procedente de Cobán Imperial, y se registra el retorno del volante de contención Joshua Úbico tras finalizar su período de préstamo con Guastatoya.

Por otra parte, la lista oficial de bajas de la institución altense se encuentra encabezada por el delantero ecuatoriano Joffré Escobar y el guardameta nacional Nery Lobos.

A estas salidas confirmadas por el cuerpo técnico y la dirección deportiva desde las últimas veinticuatro horas se suman los mediocampistas Denilson Ochaeta y José Longo, además del defensor Manuel Romero, quedando la plantilla propensa a más modificaciones en los próximos días.