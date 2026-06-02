EEMQ anuncia suspensión temporal del servicio eléctrico por trabajos de mejoramiento en el ramal Xela II

Jun 2, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Sucesos , Xela |

LOCALES – La Empresa Eléctrica Municipal de Quetzaltenango ha programado una interrupción temporal en el suministro de energía eléctrica para finales de la presente semana.

Esta medida administrativa y técnica responde a la necesidad de ejecutar labores de mantenimiento preventivo y optimización de las líneas de distribución en un sector estratégico de la cabecera departamental.

Los trabajos de mejoramiento de la red eléctrica se concentrarán de manera específica en la 11 calle y callejón 19 de la zona 1 de la ciudad altense. Debido a la complejidad de las maniobras en el circuito principal, las cuadrillas operativas requerirán suspender el fluido eléctrico de forma momentánea, afectando directamente a los usuarios conectados al denominado ramal Xela II.

La suspensión del servicio se encuentra programada para el próximo viernes 5 de junio, comprendiendo un horario de 1:00 a 4:00 horas (01:00 AM a 04:00 AM). Las autoridades de la institución técnica informaron que el horario establecido es aproximado y que estas labores no autorizan a personas particulares a realizar modificaciones o intervenciones por cuenta propia en la red pública de energía.

Sectores e inmuebles afectados en Quetzaltenango y La Esperanza

Las zonas, avenidas y comunidades que registrarán la interrupción del suministro durante la madrugada del viernes se detallan a continuación:

Áreas urbanas de Quetzaltenango: Comprende la 41 y 43 avenida de la zona 8, el sector del periférico, el monumento a la Mujer, la 0 calle entre las zonas 8 y 9, así como la rotonda de la 0 calle, la diagonal 2 y la avenida Las Américas en las zonas 9 y 3.

Sectores del Centro Histórico: Abarca las zonas 1, 9 y 10, incluyendo de forma específica la 11 calle de la zona 1 y el área central de la cabecera.

Comunidades del Valle de Palajunoj: La suspensión afectará a los habitantes de Tierra Colorada, Llanos del Pinal, Chuicavioc, Las Majadas, Xecaracoj y Candelaria.

Municipio de La Esperanza: Incluye la salida hacia dicho municipio, la 5 calle del casco urbano de esa localidad y todos los lugares circunvecinos conectados a la red principal.

Para resolver dudas o solicitar detalles adicionales sobre el avance de las maniobras en la red, la empresa municipal ha puesto a disposición de la ciudadanía el número telefónico de atención informativa 7767-4093.