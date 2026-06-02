Notifican a reclusa de nuevo proceso judicial

Jun 2, 2026 | Actualidad , Justicia , Portada , Xela |

Por Rubén Jocol |

Este martes, agentes de la División Nacional Contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (Dipanda) de la Policía Nacional Civil (PNC) notifican a reclusa en el Preventivo para Mujeres, en la zona 1 de Quetzaltenango.

Los agentes, en coordinación con el Juzgado de Turno, notificaron a Marleny Baltazar, de 35 años, de un nuevo proceso en su contra por el delito de extorsión.

La orden fue girada, el 29 de mayo reciente, por el Juzgado Primero Pluripersonal de Primera Instancia Penal de Delitos de Extorsión del departamento de Guatemala.