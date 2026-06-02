«Diálogos del Alma»: abuela y nieta presentan exposición que une arte y generaciones en Quetzaltenango

Jun 2, 2026 | Actualidad , Portada , Xela |

Por Osmar Toc |

Más de 50 obras creadas por la artista Gabriela de Cabrera, conocida como «Vela», y su nieta, Mia Cabrera López, de 16 años, forman parte de la exposición y expoventa «Diálogos del Alma», que será inaugurada este viernes, a las 18 horas, en el Centro Cultural Casa No’j, zona 1 de Quetzaltenango.

La muestra destaca por reflejar el vínculo artístico construido entre ambas durante más de una década.

Mia comenzó a pintar desde los 2 años y con el paso del tiempo ha desarrollado una técnica propia en acrílico, óleo y espátula, mientras que algunas de las obras expuestas fueron elaboradas de manera conjunta con su abuela.

La exposición permanecerá abierta al público durante una semana y media, ofreciendo a los visitantes la oportunidad de apreciar la evolución artística de la joven pintora y el talento compartido de una familia que ha encontrado en el arte una forma de expresión y unión.

Los organizadores invitan a la población quetzalteca y a los amantes del arte a disfrutar de esta propuesta que celebra la creatividad, el aprendizaje y los lazos familiares.