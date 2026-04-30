Sinfónica Regional de Occidente finaliza conciertos educativos

Abr 30, 2026 | Actualidad , Portada , Xela |

Por Fredy López |

Hoy, en el auditorium del Instituto Normal para Señoritas de Occidente (INSO), zona 1 de Quetzaltenango, alumnos de primero básico del Instituto Nacional Experimental Gabriel Arriola Porres (INEGAP) disfrutan del concierto con la Sinfónica Regional de Occidente.

Este jueves culmina la serie de conciertos educativos que brindó la Sinfónica Regional de Occidente a varios centros educativos.

La sinfónica desarrolló conciertos en el auditorium del INSO, el martes 28, miércoles 29 y jueves 30 de abril a los alumnos del INSO, Instituto Jacobo Árbenz Guzmán e INEGAP.

El lunes 27 de abril la sinfónica hizo dos presentaciones en el Centro de Convenciones Gran Karmel, zona 7 de Quetzaltenango, con asistencia de más de 30 centros educativos.