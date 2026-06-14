Actividad en el Cementerio General de Quetzaltenango por el Día del Padre

Por Osmar Toc |

Este domingo, con un emotivo concierto de marimba, refrigerios y un ambiente de convivencia, el Cementerio General de Quetzaltenango conmemora este domingo el Día del Padre, en una actividad dedicada tanto a los progenitores quienes descansan en el camposanto como a las familias que visitaron el lugar.

🔴 DÍA DEL PADRE EN EL CEMENTERIO GENERAL DE XELA | El administrador del Cementerio General, en la zona 1 de #Quetzaltenango, Obdulio Morales, informa de la actividad de este domingo por el Día del Padre —17 de junio—.



Vía Osmar Toc#Stereo100Noticias pic.twitter.com/3j81uCs1Tt — Stereo100Noticias (@stereo100xela) June 14, 2026

El administrador del Cementerio General, Obdulio Morales, informó que la actividad es una forma de rendir un homenaje póstumo a los padres inhumados en el cementerio y brindar un momento especial a los visitantes.

El concierto de marimba inició desde las primeras horas de la mañana y estuvo acompañado por la entrega de refrigerios para las familias asistentes. Según Morales, la iniciativa busca transformar una fecha que suele estar marcada por la nostalgia en una oportunidad para recordar y celebrar la vida de los seres queridos.

Asimismo, señaló que se han realizado trabajos de embellecimiento y decoración dentro del camposanto para ofrecer una mejor imagen a los visitantes y mantener una comunicación más cercana con la comunidad. Estas acciones buscan convertir el cementerio en un lugar de memoria, historia y encuentro para las familias de Quetzaltenango.