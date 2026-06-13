Más de 250 obras integran la exposición Miniaturas 2026 en el Centro Cultural Efraín Recinos

Jun 13, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Xela |

Con información de Osmar Toc |

La Asociación de Artistas de Occidente (ADADO) inauguró este sábado la exposición Miniaturas 2026 en el Centro Cultural Efraín Recinos de Quetzaltenango, una muestra que reúne a más de 170 artistas y alrededor de 250 obras en diversas técnicas artísticas.

Josué Hernández, vicepresidente de ADADO, destacó que la actividad continúa creciendo año con año y ha comenzado a atraer la participación de artistas de otros países, consolidándose como un espacio de intercambio cultural y promoción del arte. Entre las técnicas expuestas se encuentran fotografía, óleo, acrílico, acuarela, pastel, dibujo a lapicero y escultura.

Por su parte, Rolando Aguilar, director del Centro Cultural Efraín Recinos, resaltó que la exposición brinda oportunidades tanto a artistas con amplia trayectoria como a nuevos talentos, fortaleciendo el desarrollo cultural en el occidente del país y acercando el arte a la población.

La muestra permanecerá abierta durante 15 días y podrá ser visitada de forma gratuita de lunes a viernes, en horarios de 8:00 a 12:00 horas y de 14:00 a 18:00 horas. Además, las obras estarán disponibles para la venta para quienes deseen adquirir piezas y apoyar a los artistas participantes.