Alfredo García recibe homenaje por su destacada trayectoria artística en Quetzaltenango

Jun 13, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Xela |

Con información de Osmar Toc |

El artista visual quetzalteco Alfredo García fue homenajeado durante la edición 2026 de Miniaturas Rafael Mora, un reconocimiento a sus cerca de 58 años de trayectoria en las artes plásticas. El creador expresó su emoción y gratitud por esta distinción, señalando que representa una valoración al trabajo, esfuerzo y aportes realizados a lo largo de su carrera.

García recordó que su camino en el arte ha estado marcado por distintas etapas, desde su formación escolar y sus primeras participaciones en exposiciones hasta consolidarse como un artista profesional. Asimismo, destacó que este tipo de reconocimientos son una motivación para continuar promoviendo el arte y acercar a más personas al ámbito cultural.

Por su parte, Rolando Aguilar, director del Centro Cultural Casa No’j, resaltó que Alfredo García ha dejado una importante huella en el arte guatemalteco gracias a sus exposiciones, premios y reconocimientos obtenidos tanto en Guatemala como en el extranjero. Agregó que el homenaje reconoce una trayectoria de gran aporte para la cultura.

La distinción fue entregada en el marco de la exposición Miniaturas Rafael Mora, actividad que reúne a artistas de distintas generaciones y busca fortalecer el desarrollo cultural en Quetzaltenango. Los organizadores destacaron que reconocer a figuras sobresalientes también inspira a las nuevas generaciones de creadores a continuar enriqueciendo el patrimonio artístico de la región.