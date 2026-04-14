Sindicada se abstiene de declarar en audiencia por muerte del bebé André

Abr 14, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Sucesos , Tránsito , Xela |

Con información de Rubén Jocol.

Durante la audiencia de primera declaración por el caso del bebé André Ovalle, de cinco meses de edad, la sindicada María Celeste Gramajo decidió no declarar ante el juez que preside el proceso.

El caso se remonta al pasado 24 de diciembre, cuando el menor perdió la vida tras un hecho de tránsito ocurrido en el ingreso al municipio de Salcajá, Quetzaltenango, lo que generó consternación en la población.

Según expuso el Ministerio Público (MP) al inicio de la audiencia, la sindicada se conducía en un vehículo a alta velocidad, lo que habría provocado que perdiera el control, ocasionando el incidente que terminó con la vida del bebé.

Esta audiencia se desarrolla luego de la suspensión de al menos tres diligencias anteriores, mientras familiares del menor permanecen a las afueras del Centro Regional de Justicia a la espera de avances en el caso.

El órgano jurisdiccional deberá resolver la situación legal de la señalada con base en los indicios presentados por la Fiscalía.