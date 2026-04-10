Sindicada en muerte del bebé André Ovalle se ausenta de audiencia

Abr 10, 2026 | Actualidad , Justicia , Portada , Sucesos , Xela |

Por Fernando Castellanos |

Este viernes María Celeste Ovalle, señalada por el accidente de tránsito en Salcajá, Quetzaltenango, el 24 de diciembre reciente, donde murió el bebé de 5 meses, André Ovalle, se ausentó por una excusa médica.

El Ministerio Público (MP) y el abogado querellante han reaccionado solicitando que se le declare en rebeldía y se gire una orden de aprehensión inmediata.

La audiencia de primera declaración en el caso que busca esclarecer la trágica muerte del bebé sufrió un revés este viernes, en el Juzgado de Primera Instancia Penal de Quetzaltenango. La sindicada no se presentó a la judicatura, enviando en su lugar una excusa por presuntos quebrantos de salud.

La ausencia de la implicada fue recibida con indignación por la parte acusadora, quienes consideran que esta acción podría ser una táctica para retrasar el avance de la justicia en un caso que ha conmocionado al departamento.

Las peticiones de la Fiscalía y querellante

Ante la falta de la presencia física de la sindicada, el MP y el abogado de la familia afectada han planteado rutas legales estrictas al juez a cargo:

➡️ Localización inmediata: Solicitaron a las autoridades judiciales encontrar la vía técnica o física para comunicarse con la sindicada y verificar su estado real.

➡️ Declaratoria de rebeldía: Se planteó formalmente que sea declarada en rebeldía por no comparecer ante el órgano jurisdiccional.

➡️ Orden de captura: De ser aceptada la rebeldía, se procedería a girar una orden de captura para asegurar que la implicada sea llevada por la fuerza pública ante el juez.

🔴 CASO POR MUERTE DE BEBÉ | Esto refiere Esteicy Ovalle al finalizar la audiencia en el Juzgado de Primera Instancia de #Quetzaltenango, donde la sindicada por la muerte de su bebé, André, de 5 meses, no acudió por excusa médica.



Vía Moisés Cottom#Stereo100Noticias pic.twitter.com/TwWyoztsut — Stereo100Noticias (@stereo100xela) April 10, 2026

Antecedentes del caso

El proceso surge tras un fatal accidente de tránsito, en el municipio de Salcajá, donde el pequeño André, de apenas 5 meses, perdió la vida.

Desde el incidente, la opinión pública ha seguido de cerca el caso, exigiendo que se determinen las responsabilidades penales bajo un marco de transparencia.

¿Qué sigue en el proceso?

El juez de Primera Instancia deberá resolver en las próximas horas si acepta la excusa médica presentada por la defensa de Ovalle o si da lugar a las peticiones del MP. De certificarse que no existe un impedimento de salud real, la situación jurídica de la sindicada podría complicarse severamente.

«Buscamos una justicia pronta y cumplida; el dolor de la familia no puede esperar a través de excusas que deben ser debidamente comprobadas», manifestó la parte querellante durante la audiencia.