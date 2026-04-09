Sin energía eléctrica en zona 8 de Xela por falla en circuito

Abr 8, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Xela |

Varios sectores de la zona 8 de Quetzaltenango, especialmente en el área de la Diagonal 3, se encuentran sin servicio de energía eléctrica debido a una falla en el circuito Xela 3.

Técnicos de la Empresa Eléctrica Municipal de Quetzaltenango trabajan en cercanías de la 14 calle de la zona 3, donde se originó el problema, con el objetivo de restablecer el suministro lo antes posible.

Según información preliminar, se espera que el servicio de energía eléctrica retorne en pocos minutos, mientras continúan las labores de reparación en el sector.