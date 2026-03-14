Siete «Santos Entierros» recorrerán las calles de Xela este Viernes Santo.

Mar 14, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Xela |

Por Fernando Castellanos |

La confirmación del cortejo procesional de la Parroquia de El Calvario eleva a siete el número de imágenes del Señor Sepultado que saldrán en procesión, un hecho sin precedentes en la Semana Mayor de Quetzaltenango.

La fe y la tradición alcanzarán un punto culminante este año en la «Cuna de la Cultura». Se ha confirmado oficialmente que la Parroquia de El Calvario sacará en procesión a su imagen del Señor Sepultado el próximo Viernes Santo, sumándose a los cortejos tradicionales y marcando un hito en la historia de la religiosidad popular de la ciudad.

Con esta incorporación, Quetzaltenango vivirá una jornada excepcional con siete cortejos procesionales de Santo Entierro recorriendo simultáneamente las calles y avenidas del Centro Histórico y zonas aledañas.

Una jornada de fe sin precedentes

Tradicionalmente, la ciudad ha contado con una de las celebraciones de Viernes Santo más concurridas de Centroamérica. La inclusión de El Calvario reorganiza el mapa procesional de la siguiente manera:

Siete Hermandades en las calles: La presencia de siete imágenes del Señor Sepultado convierte a Xela en uno de los epicentros de mayor actividad procesional en todo el país para ese día.

Impacto en el recorrido: Las autoridades eclesiásticas y las asociaciones de caballeros de El Calvario coordinan ya los horarios y rutas para evitar cruces con los cortejos de la Catedral Metropolitana y otras parroquias históricas.

Atractivo turístico y religioso: Se espera que este aumento en la oferta procesional atraiga a una cantidad masiva de visitantes nacionales y extranjeros, consolidando a Xela como un destino clave para el turismo religioso.

Los cortejos de la Ciudad de la Estrella

Aunque todas las miradas están puestas en la nueva incorporación de El Calvario, el Viernes Santo quetzalteco se completa con las consagradas imágenes de templos como:

Catedral Metropolitana (Señor Sepultado de la Penitencia).

Templo de San Nicolás.

Templo de la Merced.

Parroquia de la Transfiguración.

Templo de San Bartolomé.

Parroquia de San Juan de Dios.

Recomendaciones para los fieles

Debido a la magnitud de los siete cortejos, se recomienda a la población:

Planificar su ubicación: Dada la saturación de calles, es vital elegir con antelación el punto donde se observará el paso de las imágenes.

Seguridad y orden: Respetar las indicaciones de los cuerpos de socorro y las comisiones de orden de cada hermandad.

Respeto a la solemnidad: Se recuerda que el Viernes Santo es un día de duelo y reflexión para la comunidad católica.