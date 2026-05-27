Sibilia es escenario de una masiva jornada de reforestación para proteger las fuentes de agua en el occidente

May 27, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Región , Sucesos |

Con información de Osmar Toc.

MEDIO AMBIENTE – Los esfuerzos institucionales orientados a mitigar los efectos del cambio climático y asegurar la sostenibilidad de los ecosistemas locales continúan sumando acciones concretas en el altiplano.

Una masiva jornada de plantación se llevó a cabo en la jurisdicción del municipio de Sibilia, Quetzaltenango, uniendo a diversas entidades públicas y organizaciones regionales enfocadas en la preservación del entorno natural.

La actividad de conservación ambiental contó con el despliegue operativo de la Mancomunidad Metrópoli de Los Altos, la Mesa Occidental del Agua y delegados de ministerios y dependencias clave como el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, el Consejo Nacional de Áreas Protegidas y el Instituto Nacional de Bosques, quienes trabajaron hombro a hombro junto al personal logístico de la Municipalidad de Sibilia.

Durante el desarrollo de esta jornada forestal, los participantes lograron sembrar un total de 5 mil nuevos árboles de especies nativas de la región.

Con este avance en el terreno, la alianza interinstitucional alcanzó de forma satisfactoria el cincuenta por ciento de la meta general que se trazaron los organizadores, la cual contempla establecer un total de 10 mil ejemplares boscosos en las zonas de recarga hídrica del municipio.

Los coordinadores de la iniciativa señalaron que estos esfuerzos colectivos tienen como objetivo principal fortalecer el ecosistema local, acelerar la recuperación de las zonas boscosas que han sufrido degradación y, de manera primordial, garantizar la conservación a largo plazo de las fuentes de agua que abastecen a las comunidades del occidente del país.