Coatepeque FC incorpora a sus filas al guardameta Nery Lobos

May 26, 2026 | Actualidad , Deportes , Deportes , Nacionales , Portada , Región , Xela |

FÚTBOL NACIONAL – El cuadro de las serpientes comenzó a mover sus piezas de cara a la conformación de su plantel para la temporada 2026-2027.

La junta directiva de Coatepeque FC hizo oficial la contratación del guardameta guatemalteco Nery Lobos, quien llega al equipo con la intención de sumar su experiencia en el arco de la escuadra sureña.

Un detalle llamativo de este movimiento en el mercado de pases es que la dirigencia de Coatepeque FC se adelantó a presentar al portero como su nuevo refuerzo incluso antes de que el Club Xelajú Mario Camposeco oficializara su listado de bajas para el siguiente certamen.

La contratación se concreta justo después de la reciente participación de los Superchivos en el Torneo Clausura 2026, donde el cuadro altense se quedó con el subcampeonato nacional tras caer en la gran final ante la escuadra de Municipal.

Su trayectoria con los Superchivos

La incorporación de Nery Lobos a las filas de Coatepeque FC cierra una extensa etapa en Quetzaltenango, ya que el guardameta, originario del departamento de Petén, se había integrado al nido de los Superchivos desde enero de 2020 para disputar el Torneo Clausura de ese año.

Durante sus seis años con la camisola altense, Lobos ejerció principalmente el rol de guardameta suplente, formando parte del grupo que integró los planteles campeones de 2023 y 2024.

Durante el certamen que acaba de concluir, el portero tuvo una participación más activa debido a la lesión del guardameta titular Rubén Darío Silva. Lobos asumió la responsabilidad del arco altense y acumuló un total de 833 minutos jugados a lo largo de la fase regular.

Sin embargo, su regularidad se vio interrumpida debido a una lesión que lamentablemente no le permitió estar disponible para disputar la fase final de clasificación con el equipo lanudo.

Los directivos y la afición de Coatepeque FC le dieron la bienvenida a través de sus plataformas oficiales, expresando el deseo de que esta nueva aventura deportiva aporte al plantel sobre el césped del estadio Israel Barrios.